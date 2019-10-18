18.10.2019 - 18:10 |
Bu akşam TV'de hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV yayın akışı
Bu akşam TV'de yer alan program ve dizileri sizler için derledik. Haftanın son gününde evlerine ulaşan vatandaşlar TV'de yer alan program ve dizileri araştırmaya devam ediyor. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? İşte 18 Ekim TV yayın akışı listesi
TV'de yayınlanan program ve diziler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son iş gününde evine ulaşan vatandaşlar TV ekranında hangi program veya dizilerin olduğunu merak ediyor. İşte 18 Ekim TV yayın akışı...
18 EKİM TV YAYIN AKIŞI
Kanal D - Arka Sokaklar
Show TV - Güldür Güldür Show - Takiptekiler
Star TV - İyi Aile Çocuğu- Çocuk
Fox TV - Her Yerde Sen
ATV - Hercai
TV8 - Müslüm - Deli Aşk
TRT 1 - Payitaht Abdülhamid