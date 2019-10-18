Bu akşam TV'de hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV yayın akışı

TV'de yayınlanan program ve diziler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son iş gününde evine ulaşan vatandaşlar TV ekranında hangi program veya dizilerin olduğunu merak ediyor. İşte 18 Ekim TV yayın akışı...

18 EKİM TV YAYIN AKIŞI

Kanal D - Arka Sokaklar

Show TV - Güldür Güldür Show - Takiptekiler

Star TV - İyi Aile Çocuğu- Çocuk

Fox TV - Her Yerde Sen

ATV - Hercai

TV8 - Müslüm - Deli Aşk

TRT 1 - Payitaht Abdülhamid