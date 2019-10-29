Bu akşam TV'de hangi diziler var? 29 Ekim Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV yayın akışı
TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 29 Ekim Salı bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?
Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte akşamları TV'de yayınlanan programların reyting oranları da artmaya başladı. Peki TV'de bu akşam hangi diziler var? 29 Ekim TV yayın akışıd
KANAL D
Kanal D'de bu akşam Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ve Taksi 3 adlı sinema filmleri izleyici ile buluşacak.
SHOW TV
Show TV'de bu akşam önce Neşeli Günler, ardından Lion filmleri yayınlanacak.
STAR TV
Star TV'de bu akşam Çocuk dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek...
FOX TV
Fox TV'de bu akşam Kadın dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
ATV
ATV'de bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi yeni bölümüyle yayınlanacak.
TV8
TV8'de bu akşam MasterChef yeni bölümü ile ekrana gelecek.