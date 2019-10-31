31.10.2019 - 15:09 |
Bu akşam TV'de hangi diziler var? 31 Ekim TV yayın akışı
Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kanalların yayınladıkları diziler, yarışma programları vb içerikleri akşam izleyerek geçirecek olan vatandaşlar TV yayın akışlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var? 31 Ekim TV yayın akışı...
TV'de yayınlanacak olan dizi ve programlar bu akşamı evinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İzleyicilerin takip ettiği diziler ve programların bu akşam yeni bölümleri ile ekrana gelip gelmeyeceği ise bir diğer merak konusu! Peki bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 31 Ekim TV yayın akışı...
KANAL D
20:00 Kung Fu Panda
21:45 Asteriks Sezara Karşı
SHOW TV
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
STAR TV
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:30 Titanların Öfkesi
FOX TV
20:00 Mucize Doktor
00:15 Kurşun
ATV
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TV8
20:00 MasterChef Türkiye
22:30 MasterChef Türkiye / MasterClass
TRT 1
20:00 Börü
22:45 Şampiyon
Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandıÖğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.