Bu akşam TV'de hangi diziler var? 31 Ekim TV yayın akışı

TV'de yayınlanacak olan dizi ve programlar bu akşamı evinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İzleyicilerin takip ettiği diziler ve programların bu akşam yeni bölümleri ile ekrana gelip gelmeyeceği ise bir diğer merak konusu! Peki bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 31 Ekim TV yayın akışı...

KANAL D

20:00 Kung Fu Panda

21:45 Asteriks Sezara Karşı

SHOW TV

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

STAR TV

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Titanların Öfkesi

FOX TV

20:00 Mucize Doktor

00:15 Kurşun

ATV

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TV8

20:00 MasterChef Türkiye

22:30 MasterChef Türkiye / MasterClass

TRT 1

20:00 Börü

22:45 Şampiyon