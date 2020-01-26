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26.01.2020 - 07:50 |

Bu binada 8 hayat son buldu

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde üç bloktan oluşan dört katlı Dilek Sitesi de depremde yıkıldı.

Bu binada 8 hayat son buldu

Bu binada 8 hayat son buldu




28 dairenin bulunduğu sitede 8 kişinin cesedine ulaşılırken, 20 kişi sağ çıkarıldı. Depremi yaşayanlar, “Önce alttan vurdu, sonra bir uğultu duyduk. O an öldük sandık” diyerek korku dolu anları anlattı. Dilek Sitesi’nde enkaz altında kalanlardan biri de 80 yaşındaki Türkan Kaplan. Kaplan’ın oğlu Faruk Kaplan “Giriş katında oturuyorduk. Deprem olduğunda eşim, ben ve kızım hemen dışarı çıktık. Annem deprem esnasında lavaboda olduğu için çıkamadan apartman çöktü” dedi.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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