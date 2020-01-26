Bu binada 8 hayat son buldu









28 dairenin bulunduğu sitede 8 kişinin cesedine ulaşılırken, 20 kişi sağ çıkarıldı. Depremi yaşayanlar, “Önce alttan vurdu, sonra bir uğultu duyduk. O an öldük sandık” diyerek korku dolu anları anlattı. Dilek Sitesi’nde enkaz altında kalanlardan biri de 80 yaşındaki Türkan Kaplan. Kaplan’ın oğlu Faruk Kaplan “Giriş katında oturuyorduk. Deprem olduğunda eşim, ben ve kızım hemen dışarı çıktık. Annem deprem esnasında lavaboda olduğu için çıkamadan apartman çöktü” dedi.



