Bu ceza Türkiye’de ilk

Balıkesir’in Erdek ilçesinde balıkçıların ağına takılan köpek balığına tekme ve yumrukla zarar veren balıkçıya verilen 773 TL’lik cezanın ilk kez bir balığı korumak için uygulandığı öğrenildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, “Sapan köpekbalığı avlanması kesinlikle yasak ve nesli tehlike altında bir tür. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilk defa bir balık için uygulanması sevindirici” dedi. Mart ayında aynı tür köpekbalığını avlayan mersinli balıkçılara 1635 TL ceza verilmişti.

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında 10 Eylül’de Nurban Reis adlı tekneyle Marmara Denizi’ne açılan balıkçılar 3 metre boyunda 300 kg ağırlığında bir sapan köpekbalığı yakalamıştı. Teknedeki bir balıkçı tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen balığın acı çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şikâyetleri toplayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazı yazarak tekneye ceza yazılmasını istedi. Tekneye 773 TL para cezası yazıldığı öğrenilirken, balıkçıların koruma altındaki sapan köpekbalığını serbest bıraktıkları için büyük ceza almaktan kurtuldukları öğrenildi.

‘Ceza kesilmesi sevindirici’

Şikâyetçiler arasında buluna Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın başkan yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay Milliyet’e şunları söyledi:

“Ülkemizde bir balık türü için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendi ilk defa uygulanıyor. Bu bizi sevindiriyor. Kanuna göre hayvanlara kasıtlı kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır.”

Alopias vulpinus yani sapan köpekbalığı, 19 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinin 3. Maddesine göre avlanması kesinlikle yasak bir tür.