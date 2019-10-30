Bu da oldu! Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'nin ambulansÄ±nÄ± Ã§aldÄ±lar

Bu da oldu! Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nin ambulansÄ±nÄ± çaldÄ±lar
Ä°stanbulÂ Ãœniversitesi Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane iÃ§inden kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi yada kiÅŸilerce Ã§alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri Ã§alÄ±nan ambulansÄ± yakalamak iÃ§in Ã§evrede geniÅŸ Ã§aplÄ± araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.Â
Olay Fatih, Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde gece saat 01:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.
KimliÄŸi belirsiz kiÅŸi yada kiÅŸiler hastane iÃ§inde hasta nakli yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lan 34 VZ 6202 plakalÄ± ambulansÄ± park alanÄ±ndan Ã§aldÄ±. AmbulansÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren gÃ¶revli durumu gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine haber verdi. Bu sÄ±rada ÅŸÃ¼phelilerin Ã§aldÄ±ÄŸÄ± ambulans otoparktan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. GÃ¼venlik gÃ¶revlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine hastaneye Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Hastane yetkililerinden bilgileri alan polis ekipleri Ã§alÄ±nan ambulansÄ±n kaÃ§Ä±ÅŸ gÃ¼zergahlarÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±.
Polis ekipleri Ä°stanbul genelinde ambulansÄ± Ã§alanlarÄ± yakalamak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã–te yandan cadde Ã¼stÃ¼nde park halindeki bir ambulansta da polis ekipleri inceleme yaptÄ± ancak Ã§alÄ±nan ambulansÄ±n park halindeki ambulans olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â