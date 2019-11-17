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17.11.2019 - 10:34 | | AA

Bu da oldu! Süt sağım makinesiyle yapmışlar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bu da oldu! Süt sağım makinesiyle yapmışlar
Bu da oldu! Süt sağım makinesiyle yapmışlar
Bu da oldu! Süt sağım makinesiyle yapmışlar
Bu da oldu! Süt sağım makinesiyle yapmışlar
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.

İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

 

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