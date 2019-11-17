Bu da oldu! Süt sağım makinesiyle yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.
İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.