Bu fotoğraf bugün çekildi! O iller kara teslim

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

ERZİNCAN

Erzincan kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzincan - Bayburt kara yolu Ahmediye Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi.

Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

Mezralarda hayvan sürülerini besleyen vatandaşlarda kar hızlanmadan aşağı kesimlere göç yoluna koyuldu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.