Bu gençler harika

Türkiye’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919’un bu yıl 100. yılı. O nedenle Fairy, Ariel, Prima, Pantene gibi markaların üreticisi Procter & Gamble Türkiye (P&G), “Gençlik 100 Yaşında” projesini hayata geçirdi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle gençlere, hayat hikâyelerini, hedeflerini ve planlarını paylaşmaları için çağrıda bulunuldu ve 17 kişilik jüri tarafından 19 başarılı genç belirlendi. Bu gençlere maddi desteğin yanı sıra gelişimlerine de katkıda bulunuluyor. Bilimden sanata, sosyal projelerden spora pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan gençlerle bir araya geldik, hayat hikâyelerini ve hedeflerini kendilerinden dinledik. İşte o gençlerden bazıları:

Stanford’da okuyor

Gizem İncesu (Bilim/Teknoloji): TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde okudum. 9. ve 10. sınıf yazlarında Stanford ve Yale üniversitelerinde Sayılar Teorisi ve Uygulamalı Bilim & Mühendislik kamplarına seçilerek burslu eğitim aldım. Lise sonda ise MIT’nin Research Science Institute programına seçilen iki Türk öğrenciden biri olarak kodlama bazlı Astrofizik araştırması yaptım.

MIT’deki bir öğretim görevlisiyle birebir çalıştığım projede dünyanın spektrumunu modelleyerek bu modeli, kullanan ve extrasolar gezegenlerde yaşam olup olmadığını analiz eden bir program yazdım. Geçen yıl ABD’de lisans eğitimi almak için başvurduğum Harvard, Stanford, Duke, Caltech, UPenn, Johns Hopkins, Georgia Tech, Northwestern ve Amherst College üniversitelerinden tam burslu kabul aldım. Şu an Stanford’da Bilgisayar Mühendisliği ve Fizik’te 1. sınıftayım.

Lisanstan sonra fizik, bilgisayar bilimi veya matematik alanlarında lisansüstü yapmak istiyorum. Maddi zorluklar beni daha çok çalışmaya, her eğitim imkânına başvurmaya teşvik etti. “Gençlik 100 Yaşında” projesine seçilmek gurur verici bir duygu.

Umut olmak istedi

Batuhan Demir (Sosyal Fayda): Doğuştan görme engelliyim. Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyorum. Young Guru Academy’de gönüllülük yapıyorum. Burada WeWALK akıllı baston ekibine en genç üye olarak dahil oldum. Yurt dışındaki kuruluşlarla temasa geçtim, ürünümüzü anlatıp destek istedim. En gurur verici olan ise Edison Ödülü’nü Türkiye’ye getirmemiz oldu. Normal bastonla yerdeki engelleri tespit edebiliyoruz ama yüz hizasında engelleri anlamayabiliyoruz. Akıllı baston, sensörler sayesinde bizi uyarıyor. Bu bastonla telefonu kontrol edebiliyoruz. Şu anda satışta olan bastonla görme engellileri cesaretlendirmek ve ben yapabilirim hissini yaşatmak istedik.

‘Değer katmayı önemsiyoruz’

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Gençlik 100 Yaşında” projesiyle gençlere zorlukları aşma ve başarma hikâyelerini paylaşmaları için davette bulunduklarını kaydedetti. Turnaoğlu, “19 gencimize destek olmanın yanı sıra çok özel bir şeyi daha hedefledik. O da onlara güçlükleri yenme enerjisi aşılayarak özgüven kazandırmak ve gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla dünyaya ilham vermelerini sağlamak” diye konuştu.

Tutkusunun peşinden gitti

Ayşe Uluçay (Sanat): İmam hatip ortaokulunda iyi bir resim öğretmenim vardı. Kendime onu örnek aldım. Beni güzel sanatlar lisesine yönlendirmeyi çok istedi. Belki hobidir dedim, imam hatip lisesini tercih ettim. Fakat burada resimsiz yapamadığım için tutkumun peşinden gittim. Ancak resimle uğraşmak pahalı bir iş. Bu yüzder resim yapıp internet üzerinden satmaya başladım. Kurslardan burs ayarladım. İngilizce resim dersleri verdim. Tam burslu Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim bölümündeyim. Sanat ve Kültür’de çift anadal yapıyorum. Aynı zamanda sanatçı asistanlığı yapıyorum. Hayalim iyi bir sanatçı olmak.

Uzaktan göz kontrolü

Çınay Dilibal (Bilim): Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri bilimsel çalışmalar yapan babamı takip ettim. 3,5 yıl ABD’de eğitim aldım. Babam Canan Dağdeviren’le çalışıyordu. Ben de Dağdeviren’le çalışma fırsatı buldum. Türkiye’de ise bir göz hastalıkları uzmanının yanında staj yaparken birçok hasta tanıdım. Tekerlekli sandalyeyle gelenler, yaşlılar, şehir dışından gelenler, sadece fotoğraf yollayanlar… Bunları görünce Uzaktan Çevrimiçi Erişimli Mobil Göz Kontrol Cihazı’nı ürettim. Cihazın patent aşamasını tamamladım. DNA ve genetik alanında ilerlemeyi hedefliyorum.

Atıcılığı tanıtmak istiyor

Şeymanur Koca (Spor): Ortaokuldayken atıcılık sporuyla tanıştım. Silahla spor olur mu diye düşünüyordum ama sonra çok sevdim. 30 altın madalyanın, 26 Türkiye rekorunun sahibiyim. Hem derslerimde hem de spordaki üstün başarımdan ötürü 2013’te Cumhurbaşkanlığının düzenlediği “81 İl 81 Yıldız” projesinde Gümüşhane’yi temsil ettim. Milli Takım kadrosunda yer aldım. Marmara Üniversitesi Antrenörlük bölümünde son sınıftayım. Maddi olarak zor bir dönemdeyken bu projeden haberdar oldum. Bu ödül hayalime giden en büyük basamaktı. Atıcılığı Türkiye’de tanıtmayı ve başarılarımla rol model olmayı istiyorum.