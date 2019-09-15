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15.09.2019 - 19:03 | | AA

Bu görüntü Bursa'dan! 'Kanlı Gölet'e gitti ve...

Bursa'da gezmek için çıktığı Uludağ eteklerinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bu görüntü Bursa'dan! 'Kanlı Gölet'e gitti ve...

 

Alınan bilgiye göre, N.C.B. ve arkadaşı E.B, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Mahallesi yakınlarından Uludağ eteklerinde bulunan Kanlı Gölet mevkisine yürüyüşe çıktı.

Ormanlık alanda gezerken E.B'nin tansiyonunun yükseldiği fark eden N.C.B, yetkililerden yardım istedi.

Bu görüntü Bursadan Kanlı Gölete gitti ve...

Bölgeye Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma timleri sevk edildi.

Ekiplerce alınan E.B, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu görüntü Bursadan Kanlı Gölete gitti ve...

E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 gündür onu bekliyorlardıAydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir restorandan peş peşe hırsızlık yapan 24 yaşındaki M.K., son girişimi öncesinde keşif yaparken kendisini fark eden iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Kaçıp, sokağın karşısındaki bir otele sığınan M.K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.K., otelden çıkartılırken restoranın çalışanları tarafından linç edilmek istendi.
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