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12.11.2019 - 11:14 |

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist ile ilgili Erdoğan, "DEAŞ'lılar sınırda kalmış kalmamış bunlar bizi pek ilgilendirmiyor. Biz göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretinde öncelikli konumuz terörle mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretinde öncelikli konumuz terörle mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretinde öncelikli konumuz terörle mücadele
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a gönderdiği ancak Yunanlıların kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröriste ilişkin, ''Onlar bizi çok da ilgilendirmiyor, biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Bunların başka planları da olabilir, onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız'' dedi.

ABD ziyaretinde Suriye meselesinin enine boyuna konuşulacağını belirten Erdoğan, "Bu zamana kadar biz düşündük şimdi onlar ne yapacaklarını düşünsün. DEAŞ'lıların iadesine başladık, oralarda bir telaş başladı" açıklamasında bulundu.

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ABD ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilmişti. ABD vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı teröristin Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirilmişti. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmemişti.

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