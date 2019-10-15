Bu görüntü isyan ettirdi... O baba ve kızına dava!

TUĞBA’DA ŞÜPHELİ

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına şiddet uyguladığı iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede babasının şiddet uyguladığı kızı Tuğba A. da müşteki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, sanık Muzaffer A. hakkında haksız tahrik altında ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 4 ay 15 güne kadar ceza istendi. Babasından şiddet gören Tuğba A.’nın da babasına karşı haksız tahrik altında “Kasten yaralama” suçunu 4,5 aydan 1 yıl 2 ay 15 güne kadar hapsi talep edildi.

BABAYA CİNSEL TACİZDEN TAKİPSİZLİK

Savcılık baba hakkında öz kızına karşı “Cinsel taciz” suçundan takipsizlik kararı verdi. Savcılık babasını silahla tehdit ettiği iddia edilen Tuğba hakkında da yeterli delil bulunmamasından dolayı takipsizlik kararı verdi. Hazırlanan iddianame İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek. Mahkeme babanın tutukluluk halinin devamına karar verdi.