MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBu görüntünün ardından harekete geçildi!
09.10.2019 - 08:38 |

Bu görüntünün ardından harekete geçildi!

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 3 haftada 30 binden fazla sanatsever ziyaret etti. Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle merkez, serginin ziyaret saatlerini uzattı.

Bu görüntünün ardından harekete geçildi!

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 3 haftada 30 binden fazla sanatsever ziyaret etti. 18 Eylül'de İzmir'de açılan ve Picasso'nun orijinal eserlerinin yer aldığı sergiyi görmek için 30 binden fazla kişi merkeze geldi. Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle merkez, serginin ziyaret saatlerini uzattı. Buna göre, sergi salı, çarşamba ve cuma günleri 10.00-18.00 saatleri, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

83 ESER SERGİLENİYOR

Ücretsiz serginin, 5 Ocak'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebileceği belirtildi. 83 eserin yer aldığı sergide, sanatçının pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar izleyicilere sunuluyor. (Yeniasır)

    Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

    Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

    Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

    Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber