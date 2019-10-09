Bu görüntünün ardından harekete geçildi!

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 3 haftada 30 binden fazla sanatsever ziyaret etti. 18 Eylül'de İzmir'de açılan ve Picasso'nun orijinal eserlerinin yer aldığı sergiyi görmek için 30 binden fazla kişi merkeze geldi. Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle merkez, serginin ziyaret saatlerini uzattı. Buna göre, sergi salı, çarşamba ve cuma günleri 10.00-18.00 saatleri, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

83 ESER SERGİLENİYOR

Ücretsiz serginin, 5 Ocak'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebileceği belirtildi. 83 eserin yer aldığı sergide, sanatçının pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar izleyicilere sunuluyor. (Yeniasır)