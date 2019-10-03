Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Flaş gelişme!

Yaptığı paylaşımlar sonrasında Siber Şube ekiplerince bilgisayarının IP adresi ile telefonunun numarası belirlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen O.K., Sarıyer Maden mahallesinde bulunan babasının evinin müştemilatında sabah saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı.

Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen O.K.nin duruşması devam ediyor.