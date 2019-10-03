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03.10.2019 - 16:36 | | Ferit Zengin

Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Flaş gelişme!

İstanbul Sarıyer'de sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Milleti ile şehit ve mukaddes değerlere küfürler yağdıran O.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Flaş gelişme!

Yaptığı paylaşımlar sonrasında Siber Şube ekiplerince bilgisayarının IP adresi ile telefonunun numarası belirlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen O.K., Sarıyer Maden mahallesinde bulunan babasının evinin müştemilatında sabah saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı.

Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen O.K.nin duruşması devam ediyor.

Babaannesini altınları için boğarak öldürdüUşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.
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