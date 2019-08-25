Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Milyonlarca vatandaş hava durumu bilgileri için arayışa geçti. Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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