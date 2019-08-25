25.08.2019 - 16:08
Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu
Ankara hava durumu, İstabul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Bu hafta havanın nasıl olacağını merak edenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasına akın etti. İşte il il hava durumu bilgileri...
Milyonlarca vatandaş hava durumu bilgileri için arayışa geçti. Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde...
ANKARA HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU
İZMİR HAVA DURUMU