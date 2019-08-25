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25.08.2019 - 16:08

Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Ankara hava durumu, İstabul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Bu hafta havanın nasıl olacağını merak edenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasına akın etti. İşte il il hava durumu bilgileri...

Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Milyonlarca vatandaş hava durumu bilgileri için arayışa geçti. Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bu hafta hava nasıl olacak Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bu hafta hava nasıl olacak Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Bu hafta hava nasıl olacak Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

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