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21.07.2019 - 10:16

Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahminleri belirlendi. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış başladı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu bilgileri...

Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri...

 Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri için arayış başladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında il il hava durumu tahminlerine yer verdi. İşte merakla araştırılan hava durumu tahminleri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 24,2 °C

Bu hafta hava nasıl olacak İl il hava durumu bilgileri...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 27,1 °C

Bu hafta hava nasıl olacak İl il hava durumu bilgileri...

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 29,3 °C

Bu hafta hava nasıl olacak İl il hava durumu bilgileri...

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