Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri...

Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri için arayış başladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında il il hava durumu tahminlerine yer verdi. İşte merakla araştırılan hava durumu tahminleri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 24,2 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 27,1 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 29,3 °C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



