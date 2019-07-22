22.07.2019 - 10:15
Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu haftanın hava durumu bilgileri yayımlandı. MGM'nin resmi internet sayfası üzerinde yer alan hava durumu tahminleri vatandaşları harekete geçirdi. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...
Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri için arayış hız kesmiyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün az bulutlu 25,6 °C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün açık 27,1 °C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün açık 29,6 °C
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