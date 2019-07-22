Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri

Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri için arayış hız kesmiyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 25,6 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün açık 27,1 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 29,6 °C

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