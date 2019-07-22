MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri
22.07.2019 - 10:15

Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu haftanın hava durumu bilgileri yayımlandı. MGM'nin resmi internet sayfası üzerinde yer alan hava durumu tahminleri vatandaşları harekete geçirdi. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

Bu hafta hava nasıl olacak? İl il hava durumu bilgileri

Bu hafta hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu bilgileri için arayış hız kesmiyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 25,6 °C

Bu hafta hava nasıl olacak İl il hava durumu bilgileri

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün açık 27,1 °C

Bu hafta hava nasıl olacak İl il hava durumu bilgileri

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 29,6 °C

Bu hafta hava nasıl olacak İl il hava durumu bilgileri

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldıAdana'da sulama kanalına düşen toplarını almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

Sıradaki Haber