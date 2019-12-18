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18.12.2019 - 10:01 |

Bu hafta kar yağacak mı? Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beş günlük hava durumu tahminleri yayımlandı. Bu hafta kar yağacak mı? sorusunu araştıranlar, MGM'nin resmi internet sitesine akın ediyor. Bugün, Perşembe, cuma, cumartesi, pazar hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...

Bu hafta kar yağacak mı? Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

Bu hafta hava nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor mu? Aralık ayında kar yağacak mı merak konusu. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İç ve Doğu bölgeler ile Trakya için uyarı yapıldı.

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) boyunca İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Sisli 0 °C

Bu hafta kar yağacak mı Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Açık 13 °C

Bu hafta kar yağacak mı Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Puslu 11,3 °C

Bu hafta kar yağacak mı Perşembe - Cuma - Cumartesi - Pazar hava durumu

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