'Bu kadarına da pes' dedirten olay... Sahte dişçi sapık çıktı!

Aydın'da bir kadını ilaçla bayıltarak tacizde bulunan 59 yaşındaki Sait Ö.'nün sahte diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Tacize uğrayan V.S'nin (35) şikayeti üzerine Ö. tutuklandı. Olay Çine Şevketiye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S. aynı mahallede oturduğu evini işyeri olarak kullanan dişçi olarak bildiği Sait Ö.'nün muayenehanesine gitti. Ö., ilaçla bayılttığı kadını muayenehanede taciz etti. Uyandıktan sonra tacize uğradığını fark eden genç kadın evden kaçtı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Yaşadığı çirkin olayın ardından soluğu Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alan genç kadın başına gelen olayı anlattı. Polis ekipleri şikayet üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada diş hekimi olarak bilinen Sait Ö.'nün sahte diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ortaya çıkması üzerine sahte diş hekiminin ailesinin ilçeyi terk ettikleri öğrenildi. (Yeniasır)