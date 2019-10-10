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10.10.2019 - 13:27 | | DHA

Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellilerin oturduğu kanepeyi çaldılar

Adıyaman’da bir iş yerinin önüne yaşlılar ve engellilerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellilerin oturduğu kanepeyi çaldılar

Olay, dün öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Can’a ait iş yerinin önüne yaşlıların ve engellerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah iş yerine gelen Sercan Can kanepenin yerinde olmadığı fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde, kanepenin 2 kişi tarafından çalındığını fark eden, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

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