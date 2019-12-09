Bu kez Eurobank dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±! 'Bu suÃ§un iÃ§ine nasÄ±l bulaÅŸtÄ±m bilmiyorum'

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"Ä°zinsiz bankacÄ±lÄ±k faaliyetinde bulunmak", "Ä°zinsiz kart Ã§Ä±karmak", "Nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k", "Resmi belgede sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan toplam 20'ÅŸer yÄ±ldan 48'ÅŸer yÄ±la kadar hapisleri istenen sanÄ±klar, suÃ§lamalarÄ± reddetti. Mahkeme, 2 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verdi.Â

Ä°stanbul 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar HacÄ± Mehmet Ekinci ve Hakan Ã–zerhan getirilirken; tutuksuz sanÄ±klar Åžakir Tetik, Ä°smail Koyuncu ve Sami Koyuncu da duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. SanÄ±k Yusuf ErdoÄŸan ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. MÃ¼ÅŸtekiler BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), HGC Elektrik Ä°nÅŸ. Ve Tic. A.Åž, Zahide GÃ¶lpÄ±narlÄ±'yÄ± temsilen avukatlarÄ± ve mÃ¼ÅŸteki BarÄ±ÅŸ BÄ±yÄ±k da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.Â

"EUROBANK'IN NE GÄ°BÄ° Ä°ÅžLEMLER YAPTIÄžINDAN BÄ°LGÄ°M YOKTUR"

SanÄ±k HacÄ± Mehmet Ekinci savunmasÄ±nda, Â "SuÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum. Merkezi Kosova olan bir sigorta ÅŸirketim vardÄ±r. Ä°stanbul'da ÅŸube aÃ§acaktÄ±m. Ama iÅŸlemler yarÄ±m kaldÄ±. Daha Ã¶nceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Yusuf ErdoÄŸan bana, Kosova'da Eurobank isimli banka kurduÄŸunu, Ä°stanbul'da da ÅŸubesi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Ancak benim bankayla fiili ya da resmi ortaklÄ±ÄŸÄ±m yoktur. MÃ¼ÅŸteri temin etmedim. Yusuf ErdoÄŸan bir teminat mektubunun sigorta poliÃ§esini dÃ¼zenlememi istedi. Benim sigorta ÅŸirketim de bu poliÃ§eyi hazÄ±rladÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda herhangi bir para almadÄ±m. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yusuf ErdoÄŸan, Ã¶deyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ancak Ã¶demede bulunmadÄ±. Eurobank'Ä±n ne gibi iÅŸlemler yaptÄ±ÄŸÄ±ndan benim bilgim yoktur. HiÃ§bir ÅŸekilde bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri yapmadÄ±m" dedi. SanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ± da mÃ¼vekkilinin 9 aydÄ±r tutuklu bulunduÄŸunu belirterek tahliyesini talep etti.

"BU SUÃ‡UN Ä°Ã‡Ä°NE NASIL BULAÅžTIM BÄ°LMÄ°YORUM"

SanÄ±k Hakan Ã–zerhan ise 2017 yÄ±lÄ±nda bir aile dostunun banka kurulacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir ortaÄŸa ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek ortaklÄ±k teklif etmesi Ã¼zerine Yusuf ErdoÄŸan'Ä±n ortaÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Ã–zerhan, "2018'de TÃ¼rkiye'ye geldim. Eurobank bankanÄ±n hisselerini benim Ã¼zerimden almayÄ±nca ne olduÄŸunu sordum. Ä°zin alamadÄ±klarÄ±nÄ±, maddi aÃ§Ä±dan da bittiklerini sÃ¶ylediler. Benden para istediler. BankanÄ±n faaliyete geÃ§ebilmesi iÃ§in Kosova Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± ile kendim bizzat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 24 bin ve 21 bin olmak Ã¼zere toplam 45 bin Euro parayÄ± Kosova Merkez BankasÄ±'na yatÄ±rdÄ±m. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye'de de faaliyette bulunmak iÃ§in BDDK'ya da baÅŸvuruda bulundum. Ancak 2018 yÄ±lÄ±nda beni AtaÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden aradÄ±lar, Elif SaÄŸlÄ±k Åžirketiyle ilgili sordular. Ben de sahtekarlÄ±k olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince hissemi devrettim. Bu olaylarÄ± yapan Yusuf ErdoÄŸan'dÄ±r. Eurobank'Ä±n herhangi bir faaliyeti olup olmadÄ±ÄŸÄ±ndan haberim yoktur. Benim hesabÄ±ma gelen herhangi bir para yoktur, bilakis 45 bin Euro'yu ben Ã¶dedim. Bu suÃ§un iÃ§ine nasÄ±l bulaÅŸtÄ±m bilmiyorum" diye konuÅŸtu. Yusuf ErdoÄŸan'a elden verdiÄŸim para miktarÄ±nÄ±n 100 bin Euro'yu bulduÄŸunu da iddia eden sanÄ±k Ã–zerhan, "SuÃ§suzum. Beraatimi talep ederim. ÃœstÃ¼ne para verip de hapis yatan bir benimdir herhalde" dedi.Â

"BEN DE ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M"

SanÄ±k Åžakir Tetik de "Biz Yusuf ErdoÄŸan ile 2016'da Kosova'da Eurobank Kossha isimli anonim ÅŸirket gibi faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸirket kurduk. Banka deÄŸildi. O ÅŸirkete Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir ortak lazÄ±mdÄ±. Yusuf ErdoÄŸan'Ä± 15 yÄ±ldÄ±r tanÄ±yorum. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ortak da Hakan Ã–zerhan oldu. AmacÄ±mÄ±z gerekli izinleri alÄ±narak bankacÄ±lÄ±k faaliyeti yapmasÄ±ydÄ±. Ancak ben 2018'de hisselerimi devrettim ve ÅŸirketten ayrÄ±ldÄ±m. Åžirkete ortak olduÄŸum dÃ¶nemde ne Kosova'da, ne TÃ¼rkiye'de hiÃ§bir faaliyeti yoktu. Teminat mektuplarÄ±nÄ±n verilmesi ya da reklamlarÄ±n verilmesi hisselerimi devrettikten sonraki iÅŸlemlerdir. Hepsinden emniyette haberdar oldum. Benim adÄ±ma imza atanlar, beni bu iÅŸlere bulaÅŸtÄ±ranlardan ben de ÅŸikayetÃ§iyim" dedi.Â

"SADECE MUHASEBECÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° YAPTIK"

Mali mÃ¼ÅŸavir olduÄŸunu ve kardeÅŸi olan sanÄ±k Sami Koyuncu ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten sanÄ±k Ä°smail Koyuncu da 2018'de Yusuf ErdoÄŸan ile tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'de Euro Ins SigortacÄ±lÄ±k adlÄ± bir ÅŸirket kurduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini belirterek bu ÅŸirketin beyannamelerini verdiklerini anlattÄ±. SanÄ±k Yusuf ErdoÄŸan'Ä±n Eurobank Kos Sha merkez Ä°stanbul Åžubesi aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini ve baÅŸvuruyu da kendilerinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren sanÄ±k Ä°smail Koyuncu, "Åžirketin tescil edildiÄŸini, vergi dairesine aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ baÅŸvurusu yaptÄ±k, kabul edildi. Yusuf ErdoÄŸan'dan bir ofis kiraladÄ±k. AynÄ± binaya taÅŸÄ±ndÄ±k. Eurobank'Ä±n sadece muhasebeciliÄŸini yaptÄ±k. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yoktur. AdÄ±mÄ±z dolandÄ±rÄ±cÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±, maÄŸdur oldum" dedi. SanÄ±k Sami Koyuncu da muhasebecilik dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir komisyon almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°ngilizce bildiÄŸi iÃ§in Kosova'ya gittiÄŸini ve evraklarÄ± tercÃ¼me ettiÄŸini belirtti. SanÄ±k Yusuf ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± ise mÃ¼vekkilinin yeni adresini bildirerek talimatla ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

MÃœÅžTEKÄ°LER ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLDU

MÃ¼ÅŸteki BarÄ±ÅŸ BÄ±yÄ±k da Elif SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmetler Ticaret A.Åž ÅŸirketinin yetkilisi olduÄŸunu belirterek "2017 yÄ±lÄ±nda PTT'nin personel hizmetleriyle ilgili ihale yapacaktÄ±. PÄ±nar AnkÄ±ÅŸhan vasÄ±tasÄ±yla sanÄ±k Yusuf ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. PTT'de ihaleye girmek Ã¼zere Eurobank'tan 41, 500 milyon TL teminat mektubu aldÄ±k, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 100 bin TL teminatÄ±n komisyonu olarak verdik. 20 yÄ±ldÄ±r hizmet sektÃ¶rÃ¼ndeyim. 41.5 milyon TL'lik teminat mektubunu bize kendilerini banka olarak tanÄ±tan Eurobank'tan aldÄ±k. Ä°haleye girdik, 3 bÃ¶lge ihalesini aldÄ±k. Ancak teminat mektubu kabul gÃ¶rmediÄŸinden ihaleler iptal oldu. Bu nedenle toplamda 1 milyar 400 milyon TL'lik zararÄ±mÄ±z vardÄ±r. ÅžikayetÃ§iyim" Â dedi. MÃ¼ÅŸteki BDDK avukatlarÄ± da ihaleye giren ÅŸirketlerden ÅŸikayet aldÄ±klarÄ±, ÅŸikayetlerinin devam ettiklerini belirterek katÄ±lma talebinde bulundu. DiÄŸer mÃ¼ÅŸteki ve HGC Elektrik Ä°nÅŸ. Ve Tic. A.Åž. vekilleri de ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirtti.Â

Ä°KÄ° SANIÄžA TAHLÄ°YE

Mahkeme heyeti, sanÄ±klar HacÄ± Mehmet Ekinci ve Hakan Ã–zerhan'Ä±n suÃ§ durumu, tutuklukta geÃ§irdikleri sÃ¼re nedeniyle tahliyelerine karar vererek haklarÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koydu. Â Mahkeme, diÄŸer sanÄ±klar hakkÄ±ndaki imza atma ÅŸeklindeki adli kontrolÃ¼ kaldÄ±rÄ±larak haklarÄ±ndaki yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n da devamÄ±na hÃ¼kmetti. SanÄ±k Yusuf ErdoÄŸan'Ä±n ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in Antalya'ya talimat yazÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme, mÃ¼ÅŸtekilerin katÄ±lma taleplerini kabul etti. Teminat mektuplarÄ±ndaki ve Ã§eklerdeki imzalarÄ±n sanÄ±klara ait olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in bilirkiÅŸi raporu aldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilen duruÅŸma ertelendi.Â

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°ddianamede, banka ya da finansal kiralama ÅŸirketi olmamasÄ±na raÄŸmen Eurobank Kos SH.A Ä°stanbul Åžubesi olarak faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketin teminat mektubu dÃ¼zenleyerek bankacÄ±lÄ±k faaliyetinde bulunduÄŸu, finansal kiralama ve factoring iÅŸlemleri yaptÄ±ÄŸÄ± ve kredi kartÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SanÄ±klarÄ±n fikir ve eylem birliÄŸi iÃ§inde yasal olarak izin almadÄ±klarÄ± halde bankacÄ±lÄ±k faaliyetine yÃ¶nelik iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± sosyal medya Ã¼zerinden ilan ve bildirimlerde bulunduklarÄ± kaydedildi. SanÄ±klar Yusuf ErdoÄŸan, HacÄ± Mehmet Ekinci, Hakan Ã–zerhan, Åžakir Tetik, Ä°smail Koyuncu ve Sami Koyuncu'nun 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k Kanunu'na gÃ¶re "Ä°zinsiz faaliyette bulunmak", Banka KartlarÄ± Kanunu'na gÃ¶re "Ä°zinsiz kart Ã§Ä±karmak" ve TÃ¼rk Ceza Kanunu'na gÃ¶re "Nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k", "Resmi belgede sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan toplam 20'ÅŸer yÄ±ldan 48'ÅŸer yÄ±la kadar hapis ve para cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi. Â Â