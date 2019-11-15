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15.11.2019 - 15:11 | | İHA

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' bu kez kaçamadı

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' bu kez kaçamadı

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Dipsiz Göl' yok olduGümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.
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