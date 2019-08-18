Bu konteynerler hayat kurtaracak

Proje kapsamında kaymakamlıklarca tespit edilen kamu binaları, parklar ve deprem toplanma noktalarına olası depremlerde hayat kurtaracak malzemelerle dolu deprem konteynerleri yerleştirildi. İstanbul’un 762 mahallesi ile 173 köye içerisinde 960 parça malzeme bulunan yaklaşık 2 bin deprem konteyneri yerleştirildi. Jeneratör, sağlık malzemeleri, lamba, kesici ve delici aletleri barındıran konteynerler bir dönem hırsızların hedefindeydi. Bunun üzerine konteynerlerin yerleri değiştirilerek bakım ve kontrolleri ilçe belediyelerine devredildi.

Günümüzde ilçelerde toplam 499 adet konteyner kaldı. Konteynerlerde olası bir deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanmak üzere 39 adet malzeme yer alıyor.

Kapılarında dört ayrı kilit bulunan konteynerlerin anahtarları belediye yetkililerinde bulunuyor. Ancak vatandaşlar, konteynerlerin anahtarının kimde olduğu ve bir deprem anında nasıl kullanılacağından habersiz.

İstanbul’un çeşitli noktalarına yerleştirilen deprem konteynerlerinin içindeki malzemeler her ay gerekli kontrollerden geçiriliyor.

‘Kilidi kırarız’

Avcılar Firüzköy Mahallesi’nde deprem konteynerlerinin az olmasından şikâyet eden Mustafa Çakır, “Depremden sonrası kullanılmak için buraya yerleştirildiğini biliyorum. Kilitli bir şekilde burada duruyor. Anahtarının kimde olduğunu bilmiyorum. Deprem sonrası kilidi kırarak açabiliriz ancak” ifadelerini kullandı.

Merkez Mahallesi’ndeki konteyneri gösteren Barış Yıldırım da “Uzun zamandır burada duruyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum” dedi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesindeki konteynerin her ay kontrol edildiğini belirten hastane çalışanı Turan Topuz ise “Sorumlusu her ay içini açarak jeneratör, lamba ve tıbbi malzemeleri kontrol ediyor. İçerisinde deprem sonrası kullanılmak üzere jeneratör, çadır, sağlık ekipmanlar var. Anahtarlar sorumlusunda. Acil durumda gelip açacak” diye konuştu.