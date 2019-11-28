Bu merkezde yapay zekâ tıpla birleşiyor

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ," Geçen sene Türkiye’ye California Üniversitesi’nden dönüş yaptığını söyleyen Prof. Dr. Koç, “Yapay zeka uygulamalarını tıp alanına yöneltmek konusundaki çalışmalar yapılması gerektiğini gördüm. Doktorluk ve mühendislik işbirliğini büyütmek daha da önemlisi doktorlara mühendislik eğitimi vermek istedik. Buna da başladık. Kendi üniversitemizde tıp öğrencilerine mühendislik eğitimi veriyoruz. Sırada YÖK’ü ikna edip Türkiye’de tıp okuyanların resmi olarak yan dal mühendislik eğitimi almalarını sağlamak var” dedi.

Merkezde şu anda yurt dışından birçok üniversiteden dönen hocaların çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Koç, “Mühendislik ve tıp arasındaki sinerjiyi yakalarsak aşılmaz duvarları aşarsak Türkiye’de tıp devrimi yaparız” dedi. Merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Koç, şunları söyledi;



“Diyabetin beş yıl erken teşhis edilmesiyle ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Hastalıklarla ilgili elimizde ne kadar çok data olursa başarılı olma oranımız da artıyor. Röntgen ya da MR sonuçlarını daha kısa sürede yorumlayacak yazılımlar üzerinde çalışıyoruz.”