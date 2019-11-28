Bu merkezde yapay zekâ tıpla birleşiyor
Yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşimi geliştirmek, araştırma ve uygulamama çalışmaları yapmak için Tıbbi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (TYZAUM) kuran İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, tıp ile mühendisliğin artık birlikte hareket etmesi gerektiği görüşünde; “Tıp öğrencileri, artık yan dal olarak mühendislik eğitimi alabilmeli. Bunu başardığımızda Türkiye’de tıp alanında devrim yapabiliriz. dedi.
İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ," Geçen sene Türkiye’ye California Üniversitesi’nden dönüş yaptığını söyleyen Prof. Dr. Koç, “Yapay zeka uygulamalarını tıp alanına yöneltmek konusundaki çalışmalar yapılması gerektiğini gördüm. Doktorluk ve mühendislik işbirliğini büyütmek daha da önemlisi doktorlara mühendislik eğitimi vermek istedik. Buna da başladık. Kendi üniversitemizde tıp öğrencilerine mühendislik eğitimi veriyoruz. Sırada YÖK’ü ikna edip Türkiye’de tıp okuyanların resmi olarak yan dal mühendislik eğitimi almalarını sağlamak var” dedi.
Merkezde şu anda yurt dışından birçok üniversiteden dönen hocaların çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Koç, “Mühendislik ve tıp arasındaki sinerjiyi yakalarsak aşılmaz duvarları aşarsak Türkiye’de tıp devrimi yaparız” dedi. Merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Koç, şunları söyledi;
“Diyabetin beş yıl erken teşhis edilmesiyle ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Hastalıklarla ilgili elimizde ne kadar çok data olursa başarılı olma oranımız da artıyor. Röntgen ya da MR sonuçlarını daha kısa sürede yorumlayacak yazılımlar üzerinde çalışıyoruz.”