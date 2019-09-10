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10.09.2019 - 14:37| İHA

Bu mutluluk fotoğraflarda kaldı!

Yeğeninin nişanı için Gaziantep’e giden ve dönüş yolu Erzurum’da hayatını kaybeden 5 kişiden Nurgül Öztürk ile kızı Elif ve oğlu Salih Öztürk bugün Artvin'de son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden kardeşlerin okulunda ise hüzün ve gözyaşı vardı.

Bu mutluluk fotoğraflarda kaldı!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan Umut Yasak ailesiyle birlikte nişan töreni için Gaziantep’e gitti. Nişan töreni ardından dönüş yolunda Umut Yasak’ın (25) kullandığı araç Erzurum’da menfeze çarparak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle araç içinde bulunan annesi Birgül Yasak, teyzesi Nurgül Öztürk ve teyzesinin çocukları Salih Öztürk (11) ile Elif Öztürk (13) yaşamını yitirdi.

Bu mutluluk fotoğraflarda kaldı

SINIF ARKADAŞLARI SIRALARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Eğitim öğretim yılının ilk ders gününde kaza geçirip hayatını kaybeden Elif Öztürk ve kardeşi Salih Öztürk’ün boş kalan sıraların sınıf arkadaşları çiçek bıraktı. Yeni Mahalle ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Elif Öztürk ve 6. sınıf öğrencisi Salih Öztürk’ün arkadaşları boş kalan sıranın üzerine ‘seni asla unutmayacağız’ yazarak çiçek bıraktı.

Bu mutluluk fotoğraflarda kaldı

ANNE VE ÇOCUKLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden anne Nurgül Öztürk ve çocukları için Yenimahalle Merkez Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Baba Murat Öztürk’ün ayakta zor durduğu gözlenen cenazeye Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenaze namazının ardından anne ve çocukları aile mezarlığında toprağa verildi.

Kazada hayatın kaybeden Umut Yasak ve annesi Birgül Yasak ise Artvin’in Yusufeli ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

 

 

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