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28.12.2019 - 19:55 | | İHA

Bu nasıl düğün salonu! 102 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, kumar oynatılan bir düğün salonuna baskın yapıldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan 102 kişiye 32 bin 640 lira para cezası yazıldı.

Bu nasıl düğün salonu! 102 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Yahşihan ilçesi Hacıbalı köyündeki bir düğün salonuna kumar operasyonu düzenlendi. Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı illerinden otobüslerle düğün salonuna getirilen 102 kişi, 'tombala' diye tabir edilen kumar oynarken suçüstü yakalandı. İşletme sahipleri K.A., M.B. ve A.Ö. gözaltına alınarak haklarında TCK 228. maddesi gereğince "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılıp, düğün salonunun kapatılması için tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan 102 kişiye ise 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari işlem yapıldığı, toplamda 32 bin 640 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Bu nasıl düğün salonu 102 kişi gözaltına alındı

Kumar oynamak için gelen şahısların UYAP üzerinden adli sicillerinin incelenmesinde tombala oynamak için gelen 1 kadının arandığı, 1 kişinin de yoklama kaçağı olduğu ve yabancı uyruklu 1 şahsın ise "kaçak göçmen" olduğu tespit edildi. Kimlik ibraz edemeyen 2 kişi hakkında da idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, kumar oynanan işletmede yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildiği de öğrenildi. Kumar oynamak amacıyla kullanılan tombala makineleri ve çok sayıda tombala malzemesine el konulduğu öğrenildi.

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