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05.08.2019 - 12:45| DHA

'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuvaldan çıkanlar şoke etti!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kaldırımdaki üzerinde 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde lav silahı ve 5 el bombası ele geçirdi.

'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuvaldan çıkanlar şoke etti!
'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuvaldan çıkanlar şoke etti!
'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuvaldan çıkanlar şoke etti!
'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı çuvaldan çıkanlar şoke etti!
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Karamürsel'e bağlı 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki kaldırıma bırakılan, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı ve ağzı bağlı çuvalı görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 150 metre uzaklıktaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polisler, önlem alarak, sokağı ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı çağrılırken, açılan çuvalın içinden, 1 lav silahı ve 5 el bombası çıktı. Silahlar alınarak, emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, içinde bomba ve silah bulunan çuvalı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin yazılı çuvaldan çıkanlar şoke etti

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