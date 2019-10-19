MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBu rezalete sebep olan insan olamaz! 10 yaşındaki çocuk fark etti
19.10.2019 - 14:01 | | DHA

Bu rezalete sebep olan insan olamaz! 10 yaşındaki çocuk fark etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk etti.

Bu rezalete sebep olan insan olamaz! 10 yaşındaki çocuk fark etti

İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Ilımnaz İsmail, evlerinde oturduğu sırada sokaktan köpek sesi geldiğini duydu. Hemen sokağa koşan küçük kız, balkonun altına giren, başına plastik bidon geçirilmiş yavru köpeği görünce şaşkına döndü.

Durumu ailesine haber verdi. Aile de İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin başına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından geçirilen plastik bidonu büyük bir titizlikte keserek, çıkardı. Polis, yavru köpeğe eziyet eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bu rezalete sebep olan insan olamaz 10 yaşındaki çocuk fark etti

21 yaşında ilk kez kendini gördüBursa'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Diyarbakır'da minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var...

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şok gelişme! Uyuşturucu etkisinde...

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şok gelişme! Uyuşturucu etkisinde...

Korkuttu! Tenekeyi parçaladı...

Korkuttu! Tenekeyi parçaladı...

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

Sıradaki Haber