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02.01.2020 - 10:36 | | İHA

Bu sabah basıldılar! 4 kişi gözaltına alındı

Samsun’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah basıldılar! 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından müştereken sokak satıcılarına yönelik Bafra ilçesinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasındaki aramalarda paketler halinde 34,6 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

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