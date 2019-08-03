Bu sabah Ä°stanbul... 9 katlÄ± binada yangÄ±n paniÄŸi!

YangÄ±n, sabah saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda ÅžiÅŸli Ä°lÃ§esi MecidiyekÃ¶y Mahallesi Galatadere Caddesi Ã¼zerinde bulunan 9 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bÃ¼yÃ¼yerek Ã§atÄ± katÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± sardÄ±.

Kattan alevlerin ve dumanlarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu hemen itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±. Alevler ve dumanlar gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapladÄ±.



Ä°tfaiye ekipleri Ã§atÄ± katÄ±ndaki yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in merdiven kurdu. Ä°tfaiye ekiplerinin yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ± ve sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡atÄ± katÄ±nda bÃ¼yÃ¼k oranda hasar meydana geldi. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.