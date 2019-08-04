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04.08.2019 - 08:32| DHA

Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak Ortaköy istikametinde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı
Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı
Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı
Bu sabah İstanbul! Motor yola fırladı
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Kaza Beşiktaş Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 VF 7750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU

Demir bariyerleri aşarak takla atan otomobil o sırada karşı yoldaki Beşiktaş Caddesi'nden Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven'inin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

"ŞOK İÇİNDEYİM"

Kazaya karışan minibüs sürücüsü Mehmet Can Güven, "Şok içindeyim zaten. Karşı taraftan geldi otomobil, bariyerleri kırarak bizim üzerimizden takla attı. Arkadaşın durumu gayet iyi verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Bu sabah İstanbul Motor yola fırladı

Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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