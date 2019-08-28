Son dakika | Bu sabah İzmir... Alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde 3 katlı binadaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.
Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü!Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor. Anıt çevresindeki demir parmaklıklara asılan asma kilitler, Paris’te aşıklar köprüsündeki demir korkuluklara takılan asma kilitleri hatırlatıyor.