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28.08.2019 - 09:11| AA

Son dakika | Bu sabah İzmir... Alev alev yandı

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Son dakika | Bu sabah İzmir... Alev alev yandı
Bu sabah İzmir... Alev laev yandı
Bu sabah İzmir... Alev laev yandı
Bu sabah İzmir... Alev laev yandı
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Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde 3 katlı binadaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

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