Son dakika | Bu sabah İzmir... Alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde 3 katlı binadaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.