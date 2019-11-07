MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBu sabah Pendik! Tüm yolları denedi ama olmadı
07.11.2019 - 11:13 | | DHA

Bu sabah Pendik! Tüm yolları denedi ama olmadı

Pendik'te rögar kapağına çarptıktan sonra karteri delinen İEET otobüsünden yola akan ağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Bu sabah Pendik! Tüm yolları denedi ama olmadı
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza saat 09.00 sıralarında Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Harun Demirel'in kullandığı İETT otobüsü, yol üzerindeki rögar üzerinden geçerken, rögar kapağı yerinden oynayarak otobüsün karterine çarptı. Durumu anlayan sürücü 100 metre ilerde otobüsü durdurdu. Karterden yola yağ akması nedeniyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda sürücülerinin hakimiyetlerini kaybettiği 5 kaza taptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

KAPAK YERİNE TAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çevresine dubalarla koyarak güvenlik önlemi alırken kumlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de yolu tek şeritten vererek önlem aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından çıkan kapak yerine takıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Ahmet Akça, "Otobüsün karteri delinmiş yola hep yağ akmış. Fark etmedik frene bastım ama duramadım. Yolun karşısına geçtim" diye konuştu.

    Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bir açıklama var mı?

    VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bir açıklama var mı?

    Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

    Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

    Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

    Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

    Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

    Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

    Sıradaki Haber