Bu tabloda birlik var

T ürkiye, onu Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğrencilerine ünlü ressamların tablolarını canlandırtmasıyla tanıdı. Öğrencilerin Van Gogh’tan Salvador Dali’ye, Frida Kahlo’dan Johannes Vermeer’e, dünyanın en bilinen ressamlarını canlandırdığı video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilirken, öğretmen Sevda Eren bu kez daha büyük bir projeye imza atıyor. Türkiye’nin 81 ilinden gönüllü öğretmen ve öğrencilerden bir resim yapmasını isteyen Eren, bütün çalışmaları bir mozaik gibi birleştirdi. Bu çalışmalar 23 Kasım’da Tatvan’da sanatseverlerle bir araya gelecek. Hedef serginin tüm Türkiye’yi dolaşması.

Uludağ Üniversitesi Resim Öğretmenliği mezunu olan Sevda Eren, Bursa, Şanlıurfa ve İstanbul’daki çalışmalarından sonra eşinin görevi nedeniyle Bitlis Tatvan’a geldi. Van Gölü Ortaokulu’nda resim öğretmenliği yapmaya başlayan Eren, buradaki çocukları sanatla tanıştırmak ve onlara sanatı sevdirmek için elinden geleni yapıyor.

Eren, öğretmen arkadaşı Leyla Halidi’yle birlikte başlattıkları proje hakkında şu bilgileri verdi: “Tüm il ve ilçeleri tek tek arayarak gönüllü öğretmen ve öğrencilerden birer çalışma istedik ve bu çalışmaları bir mozaik gibi birleştirdik. Sanata gönül verenler bir araya geldi. Bunun dışında birçok sanatçı ile de irtibata geçerek kendilerinden birer eser istedim. Bizi kırmadılar ve çalışma gönderdiler. O eserlere de sergimizde yer vereceğiz. Sergide, karikatürden ebru sanatına, yağlı boyadan fotoğrafa kadar farklı alanlarda çalışmalar yer alacak. Amacımız buradaki öğrencilerimizi ve halkı sanatla buluşturmak. Hayatlarında bir kez bile sergiye gidemeyene bu insanlara bu imkanı sunmak istedik.”

Yapılan sanat çalışmalarının öğrencilerine çok iyi geldiğini dile getiren Eren, “O projede de özellikle derslerde çok aktif olmayan içe dönük, sosyal olmayan öğrencilerimi seçmiştim. Ve bu çalışmayla birlikte onların hayatlarında çok şey değişti. Kendilerine güvenleri arttı. Yürüyüşlerinden konuşmalarına kadar her şeye yansıdı. Her öğrenci yeteneklidir yeter ki imkan verilsin, onlara güvenilsin” diye konuştu. Serginin 23 Kasım’da Tatvan’da sanatseverlerle buluşacağını söyleyen Eren, serginin tüm Türkiye’yi dolaşmasını arzu ettiğini anlattı.

Sanatçılardan büyük destek

Dünyaca ünlü sanat eserleriyle ünlü simaları bir araya getiren ve çok büyük ilgi gören kolaj çalışmalarına imza atan Ertan Atay, karikatürist Zeki Bulut, ressam N. Kemal Topçu, heykel, resim ve dijital sanat çalışmalarını sürdüren Nimet Aytan, farklı görsel tasarımlara imza atan Hayati Evren, sanatçı Resul Ertaş, karikatürist Kürşat Zaman, Devrim Kunter, fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, Özkan Olcay, Banu Öztürk, Hollandalı sanatçı Saskia Stapel, Kerem Kuşçu, Murat Cacım ve çok sayıda isim projeye destek veriyor.