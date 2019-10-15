Bu yıl ara tatil ne zaman? İlk ara tatile geri sayım başladı

2019-2020 Eğitim yılından itibaren uygulanacak olan ara tatil uygulaması tüm öğrencileri heyecanlandırdı. 1 Hafta ara verelicek olan eğitim dönemi, sonrasında ilk dönem sonuna kadar devam edecek. İşte merakla araştırılan ilk ara tatil, 15 tatil, ikinci ara tatil ve Yaz tatili tarihleri...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yaşanacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

İlk dönem karneleri, 17 Ocak 2020 tarihinde alınarak yarıyıl tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem karneleri, 19 Haziran 2020 tarihinde verilerek, 11 haftalık yaz tatili başlayacak.