15.10.2019 - 10:13 |
Bu yıl ara tatil ne zaman? İlk ara tatile geri sayım başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim hayatında uygulanacak olan ara tatil tarihlerini belirledi. İlk ara tatile az bir süre kala öğrenciler merakla araştırmaya başladı. Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? 15 Tatil ne zaman? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?
2019-2020 Eğitim yılından itibaren uygulanacak olan ara tatil uygulaması tüm öğrencileri heyecanlandırdı. 1 Hafta ara verelicek olan eğitim dönemi, sonrasında ilk dönem sonuna kadar devam edecek. İşte merakla araştırılan ilk ara tatil, 15 tatil, ikinci ara tatil ve Yaz tatili tarihleri...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yaşanacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
İlk dönem karneleri, 17 Ocak 2020 tarihinde alınarak yarıyıl tatili başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönem karneleri, 19 Haziran 2020 tarihinde verilerek, 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.