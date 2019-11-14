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14.11.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

‘Bu yıl içinde öleceksin’ diyen makine

ABD’de yapılan yeni bir yapay zekâ çalışması, tıp dünyasında ciddi bir tartışmaya neden oldu.

‘Bu yıl içinde öleceksin’ diyen makine

New Scientist’te yayımlanan makale, kalp hastası insanların EKG sonuçlarına bakarak bir yıl içinde ölecek insanları tespit eden bir makine öğrenme algoritması duyurdu. Pennsylvanya’nın Geisiger bölgesel sağlık grubunun geliştirdiği makine öğrenme algoritması, kardiyologların bu zamana kadarki tahminlerinden daha iyi bir tahmin tablosu ortaya çıkardı. Algoritma, geleneksel yöntemin yüzde 65 ile 80 arasındaki başarısına karşılık yüzde 85 oranında doğruluk payı ortaya çıkardı.

Yüzde 85 doğru tahmin

Makine öğrenme algoritmasının sonuçları arasından en şaşırtıcı olanlarından biri, kardiyologların EKG sonuçlarına göre sağlıklı olduklarına inandıkları insanların ölüm riskini bile doğru bir şekilde hesaplamış olması. Algoritmanın geliştirilmesinde 400 bin gerçek doktorun izlenimleri kaydedildi. Bu ayrıntı düzeyi, algoritmanın kardiyologlardan daha iyi tahminler sunmasını sağladı. Algoritma yüzde 85 oranında doğru tahmin yaptı. 

 

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