01.11.2019 - 21:16 |
Bu yıl ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kaç ara tatil verilecek? Ara tatil kaç gün?
2019-2020 Eğitim yılından itibaren ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatil tarihlerinin ilki ne zaman? İşte milyonlarca öğrencinin merak içerisinde araştırdığı o tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kararla ara tatil yılda iki kez uygulanacak. İlk ara tatil Kasım ayında yaşanacak, ikinci ara tatil ise Nisan ayında olacak. Peki ilk ara tatil ne zaman balayacak, ne zaman bitecek?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılında ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yaşanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının ikinci ara tatili, 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Her iki ara tatil de hafta sonu tatilleriyle birleştirildiğinde toplam dokuz gün sürecek.
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