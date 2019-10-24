Bu yıl ilk kez uygulanacak! Ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün olacak?
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatillerin ilki Kasım ayında gerçekleşecek. İkinci ara tatil ise Nisan ayında yaşanacak. 2019-2020 Eğitim yılının ara tatil tarihleri merak konusu oldu. İşte ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yılda iki kez olacak ara tatiller öğrencileri sevindirdi. Yılda toplam 4 kez tatile girecek olan öğrenciler önce, ilk ara tatil sonra 15 tatil, ikinci ara tatil ve yaz tatili yaşayacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak. Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün tatil olacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının ilk yarısı 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek ve 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak. Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının Yaz tatili 19 Haziran 2020 tarihinde başlayacak.