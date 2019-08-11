11.08.2019 - 19:15
Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri
Kurban Bayramı'nın gelişiyle beraber tatillerine başlayan milyonlarca vatandaş, 2019 yılında geriye ne kadar resmi tatil kaldığını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı sonrası 2019 yılındaki son resmi tatil günleri...
4 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Bir yandan tatilin tadını çıkaran vatandaşlar, diğer yandan yılın geriye kalan son günlerini araştırıyor. İşte heyecanla araştırılan 2019 resmi tatil günleri...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
Cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bayram Salı günü kutlanacak tatilini Pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı