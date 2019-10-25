25.10.2019 - 15:27 |
Bu yıl Ramazan ayı hangi ay başlayacak? 2020 Ramazan ne zaman?
İslam alemi için anlam ve önemi büyük olan Ramazan ayı bu yıl hangi ayda başlayacak? Hangi ayda sona erecek? Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed' e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir. Peki Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı tarihleri merak konusu oldu. Ramazan ayının başlangıç tarihini öğrenen vatandaşlar, Ramazan ayının bitşi tarihini araştırırak, Ramazan Bayramı hakkında bilgi almak istiyor. Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün