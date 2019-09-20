Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihleri

İslam aleminin büyük önem verdiği Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yılda tüm anlam ve önemiyle yaşanacak. Müslümanlar için Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. İslam aleminin merakla araştırdığı Ramazan ayı tarihi yoğun ilgi görmeye başladı. İşte 2020 Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan Bayramı;

24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü (2. Gün)

26 Mayıs 2020 Salı günü (3. Gün)