20.09.2019 - 16:34 |
Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihleri
11 Ayın sultanı Ramazan ayının bu yıl hangi ay idrak edileceğini ve ayın kaçında başlayacağı merak ediliyor. Tüm yurdumuzuda maneviyatın tam anlamıyla hissedildiği Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi Diyanet İşlri Başkanlığı duyurdu. İşte 2020 Ramazan ayı tarihi...
İslam aleminin büyük önem verdiği Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yılda tüm anlam ve önemiyle yaşanacak. Müslümanlar için Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. İslam aleminin merakla araştırdığı Ramazan ayı tarihi yoğun ilgi görmeye başladı. İşte 2020 Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi haberimizde...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 yılında Ramazan Bayramı;
24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü (2. Gün)
26 Mayıs 2020 Salı günü (3. Gün)
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.