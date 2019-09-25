Bu yıl saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? (2019)

Havaların serinlemesiyle birlikte Kış mevsimine az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş Kış mevsimi için hazırlığını sürdürürken, kış saati uygulamasına geçilecek mi merak ediyor. Bu yıl saatler geri alınacak mı 2019? İşte Resmi Gazetede yer alan o bilgiler...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'nin ilk olarak 11 Kasım 2017'de kabul edilen torba yasa ile Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saaat uygulaması yapmaya yetkili oldu. Böylece yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Türkiye artık kış saatine uygulamasına geçmeyecek. Saatler geri alınmayacak.

Avrupa kış saati uygulamasına 6 Ekim 2019'da geçecek. her yıl olduğu gibi ekim ayının ilk pazar gününde. Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.