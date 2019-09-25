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25.09.2019 - 16:28 |

Bu yıl saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? (2019)

Eylül ayının son günlerinde merak edilen konulardan biri de 'saatler geri alınacak mı' sorusu oldu. Kış saatine geçilip geçilmeyeceğini merak eden vatandaşlar araştırmaya başladı. Bu yıl saatler geri alınacak mı?

Bu yıl saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? (2019)

Havaların serinlemesiyle birlikte Kış mevsimine az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş Kış mevsimi için hazırlığını sürdürürken, kış saati uygulamasına geçilecek mi merak ediyor. Bu yıl saatler geri alınacak mı 2019? İşte Resmi Gazetede yer alan o bilgiler...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'nin ilk olarak 11 Kasım 2017'de kabul edilen torba yasa ile Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saaat uygulaması yapmaya yetkili oldu. Böylece yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Türkiye artık kış saatine uygulamasına geçmeyecek. Saatler geri alınmayacak.

Avrupa kış saati uygulamasına 6 Ekim 2019'da geçecek. her yıl olduğu gibi ekim ayının ilk pazar gününde. Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

 

 

İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.
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