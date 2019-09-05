Bu yılın mezunları daha başarılı

ÖSYM Başkanlığı’nca, 2019-YKS sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı “2019-YKS Değerlendirme Raporu” açıklandı. Buna göre, bu yıl mezun olan adayların TYT, SAY, EA ve DİL yerleştirme puan ortalamalarının önceki yıllara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan, 2 milyon 390 bin 491’i sınava katıldı. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 24 bin 549 adayın 1 milyon 880 bin 800’ü, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 137 bin 751 adayın da 113 bin 956’sı sınava girdi. Bu yıl mezun olan adayların TYT, SAY, EA ve DİL puan ortalamalarının önceki yıllarda mezun olanlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

2019-TYT yerleştirme puanlarına göre en yüksek ortalama 2018 ve 2019’daki mezunlara, en düşük ortalama ise 2015’teki mezunlara ait. Mezuniyet yıllarına göre ise 2019-TYT yerleştirme puanı hesaplanan adayların yarısından fazlasını 2018 ve 2019 mezunları oluşturdu. Adaylardan en yüksek 2019-SAY ve 2019-EA yerleştirme puanı ortalamasını da 2018 ve 2019 mezunları yaptı. En düşük 2019-SAY ortalaması 2011, 2012 ve 2013 mezunlarına, en düşük 2019-EA yerleştirme puanı ortalaması da 2016 mezunlarına ait. Adayların 2019-SÖZ yerleştirme puanlarına göre ise en yüksek ortalamayı 2012 ve öncesindeki mezunlar, en düşüğü ise 2016 ve 2017 mezunları yaptı. 2019-DİL yerleştirme puanında da en yüksek ortalama 2019 mezunlarına, en düşük de 2017 mezunlarına ait.

Türkçe’de 40 soruda 18,35

TYT’ye katılanların testlerdeki doğru cevap sayı ortalamaları şöyle: Türkçe 40 soruda 18,35; Sosyal Bilimler’de 20 soruda 8,33; Temel Matematik’te 39 soruda 6,88; Fen Bilimleri’nde 20 soruda 3,17.

AYT’ye girenlerden testlerde en az 1 soruyu cevaplayanların doğru cevap sayı ortalamaları ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’de 39 soruda 14,10; Sosyal Bilimler-2’de 40 soruda 14,19; Matematik’te 40 soruda 7,13; Fen Bilimleri’nde 40 soruda 7,28.

80 sorunun yer aldığı YDT’nin Almanca oturumunda 2 bin 73 adayın doğru cevap sayı ortalaması 36,26; Arapça’da 4 bin 222 adayın ortalaması 21,78; Fransızca’da 865 adayın ortalaması 35,71; İngilizce’de 106 bin 368 adayın ortalaması 37,06; Rusça’da 428 adayın ortalaması ise 40,17 olarak hesaplandı. 2019-TYT puan türünde erkek ve kadın adaylar, 100-179 ile 200-249 puan aralıklarında yoğunlaştı. TYT’de erkek adayların yüzde 28,76’sı, kadın adayların ise yüzde 22,79’u 150’nin altında puan aldı. Her iki cinsiyet grubundaki adayların 300 ve üzerindeki puan aralıklarında bulunma düzeyleri birbirine yakın oldu.

Yarın: Ek yerleştirmede üniversitelerin burs olanakları neler?