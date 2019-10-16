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16.10.2019 - 07:50 | | HABER ARAŞTIRMA

Bu zehirler artık yasaklansın!

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında yürüttüğü “Zehirsiz Sofralar” projesi, pestisitlerin olumsuz etkileri ve pestisitlere alternatif yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 90 sivil toplum kuruluşu sağlıklı sofralar için bir araya geldi.

Bu zehirler artık yasaklansın!

Türkiye’de de ‘Pestisit kullanımını bir halk sağlığı problemi olarak gören’ Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Dünya Gıda Günü’nde şu çağrıda bulundu; “Pestisitler başta arılar ve kuşlar olmak üzere canlı türlerinde ciddi bir yıkıma yol açıyor, bir başka deyişle biyolojik çeşitliliğe büyük zarar veriyor. Bu sorunların çözümü için bir an evvel adım atılması gerektiğini savunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün muhtemel kanserojen olarak sınıflandırıldığı ve yasaklanmasını istediği tehlikeli kimyasalların Türkiye’de de yasaklanmasını istiyoruz. Ayrıca doğa dostu üretim yöntemlerinin desteklenmesi için çağrıda bulunuyoruz.” Zehirsiz Sofralar Ağı’nın yasaklanmasını istediği zehirler arasında kansere yol açtığı için milyonlarca dolarlık tazminat davalarına konu olan glifosat da var. Glifosat, ot öldürücü bir kimyasal. Listedeki diğer kimyasallar ise şunlar; “ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, omethoate, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion.”

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