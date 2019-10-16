Bu zehirler artık yasaklansın!

Türkiye’de de ‘Pestisit kullanımını bir halk sağlığı problemi olarak gören’ Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Dünya Gıda Günü’nde şu çağrıda bulundu; “Pestisitler başta arılar ve kuşlar olmak üzere canlı türlerinde ciddi bir yıkıma yol açıyor, bir başka deyişle biyolojik çeşitliliğe büyük zarar veriyor. Bu sorunların çözümü için bir an evvel adım atılması gerektiğini savunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün muhtemel kanserojen olarak sınıflandırıldığı ve yasaklanmasını istediği tehlikeli kimyasalların Türkiye’de de yasaklanmasını istiyoruz. Ayrıca doğa dostu üretim yöntemlerinin desteklenmesi için çağrıda bulunuyoruz.” Zehirsiz Sofralar Ağı’nın yasaklanmasını istediği zehirler arasında kansere yol açtığı için milyonlarca dolarlık tazminat davalarına konu olan glifosat da var. Glifosat, ot öldürücü bir kimyasal. Listedeki diğer kimyasallar ise şunlar; “ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, omethoate, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion.”