Yaptıkları şaka olay çıkardı! Silahını çekince...

Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde bir büfede yaşanan olayda, Necati Yılmaz ile büfeci kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Şakalaşan kişiler, yanlarına gelen Ömer F.E. isimli şahısla da şakalaşmaya başladı. Şakalaşma esnasında Necati Yılmaz, Ömer F.E.’ye de şaka yaptı. Fakat şakanın ardından özür dilese de Ömer F.E.’nin sinirlerini yatıştıramadı. Şakayı kaldıramayan şahıs, büfeden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşı Bedir K. ile büfeye gelerek Necati Yılmaz’ı darp etmeye başladı. Büfenin dışına taşan kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Şahıslar olay yerinden kaçarken Necati Yılmaz da peşlerinden gitti. O sırada arabayla olay yerinden kaçmaya çalışan Ömer F.E., Necati Yılmaz’ın üzerine doğru aracını sürdü. Ardından Necati Yılmaz, Bedir K.’nın kaçtığı yere giderek konuşmak istediğini belirtti. Bunu üzerine Bedir K. belinden çıkardığı silahı Necati Yılmaz’a doğrulttu. Çevredekiler şahsın elinde bulunan silahı alarak şahsı olay yerinden uzaklaştırdı.



Darp mağduru Necati Yılmaz da polis merkezine giderek kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Zanlılar, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"ŞAKA BİRAZ AĞIR GELDİ"



O anları anlatan Necati Yılmaz, “Biz burada oturup şakalaşırken bir arkadaş daha geldi. Şakaya karıştı. O esnada biz şakayı biraz ağır hale getirdik herhalde. Biz ondan özür diledik. Sonra buradan gittik. Gittikten sonra bir arkadaşıyla beraber gelip burada beni darp etti. Darp esnasında buradaki halk bizi ayırdı. Şahıslar buradan gitti. Peşlerinden gittim. Arabaya binmişler kapı da kapalıydı. Ben ona ‘gel konuşalım neden bizi darp ettin’ derken arabayla üstüme gelerek ezmeye kalktı. İkinci şahıs da silahını çekip bize silah doğrulttu. Karakolluk olduk. Şahsın ifadesi alındı ama arkadaşı geri bıraktılar. Ben bu durumdan kuşkuluyum” dedi.



Öte yandan büfede yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişi büfedeki şahısla konuştukları sırada şahsı darp etmeye başlıyor. Şahıs da kendini savunmaya çalışıyor. Şahıs oturan kişiye defalarca yumruk atıyor. Şahıslar olay yerinden giderken darp mağduru kişi ise kendisine saldıranların peşinden gidiyor.