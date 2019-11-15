Bugün açıklanıyor mu? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları...

2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahallde Bekçiliği yazılı sınavının ardından sözlü mülakat sınavı gerçekleştirildi. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, bekçilik sözlü mülakat sınavına katılmaya hak kazandı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alım süreci için heyecan devam ediyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.