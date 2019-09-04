Bugün altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç lira? (4 Eylül)

Altın fiyatları haftanın ortasında yine sıklıkla aratılan konuların başında geliyor. Pazartesi ve salı günü yatay seyreden altın fiyatları bugün büyük bir düşüş yaşıyor. işte gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

281,23 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 281,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Bin 888 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 917 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 827 liradan alınan tam altın bin 863 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

913 liradan alınan yarım altın 937 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

456 liradan alınan çeyrek altın 468 liradan satılıyor.