Bugün bankalar açık mı? EFT ve havale 1 Ocak'ta yapılır mı? İnternet bankacılığı hakkında merak edilenler

1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil. Bugün resmi tatil olması sebebiyle kurum çalışanları izinli. Peki bugün bankalar çalışıyor mu? Yılın ilk gününde bankalar açık oluyor mu? Banka şubeleri yerine telefon üzerinden internet bankacılığında EFT ve havale işlemleri yapmak isteyenler ise bugün EFT yapılır mı? Bugün havale yapılır mı arayışını sürdürüyor. İşte merak edilen yanıtlar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? (1 OCAK 2020)

Yılbaşı sebebiyle bugün resmi tatil olduğu için banka şubeleri kapalı. Banka şubelerinden işlem yapması gerekenler, 2 Ocak 2020 Perşembe günü itibariyle işlemlerini tamamlayabilir.

1 OCAK BUGÜN EFT YAPILIR MI?

İnternet Bankacılığı üzerinden çok sık kullanılan EFT işlemi bugün yapıldığında, işleminizin onayı 2 Ocak 2020 Perşembe günü geçecektir.

1 OCAK BUGÜN HAVALE YAPILIR MI?

İnternet Bankacılığı üzerinde yoğun ilgi gören havale işlemi bugün yapılabilmektedir.