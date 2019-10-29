Bugün bankalar açık mı? Havale, EFT yapılabiliyor mu?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etti. Cumhuriyetin ilanının ardından her sene 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Her yıl 28 ekim yarım gün 29 Ekim ise tüm gün tatil. Bu nedenle şimdi vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını sorguluyor.

BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu nedenle bankalar bugün çalışmıyor. Havale işlemi yapılabilirken EFT ise yapılamıyor.