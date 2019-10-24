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HaberlerGündemBugün, Cuma, Cumartesi, Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu
24.10.2019 - 09:39 |

Bugün, Cuma, Cumartesi, Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri merakla araştırılıyor. Bugün, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu bilgileri yayımlandı.

Bugün, Cuma, Cumartesi, Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Bir sıcak, bir soğuk olan hava durumu vatandaşları giyim konusunda şaşırtmaya devam ediyor. Sabah serin başlayan gün, öğlenden sonra daha sıcak olurken, akşamları tekrardan soğuk hava hakim oluyor. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 15,1 °C

Cuma Parçalı Bulutlu 8°C 23°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 7°C 21°C

Pazar Parçalı Bulutlu 6°C 19°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 18,3 °C

Cuma Puslu 15°C 22°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 14°C 21°C

Pazar Az Bulutlu 14°C 21°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 20,3 °C

Cuma Az Bulutlu 15°C 25°C

Cumartesi Az Bulutlu 14°C 25°C

Pazar Az Bulutlu 14°C 24°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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